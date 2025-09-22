Företagskatalog
Verkada
Verkada Marknadsföring Löner

Medianersättningspaketet för Marknadsföring in United States på Verkada uppgår till $175K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verkadas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
Verkada
Marketing
San Francisco Bay Area
Totalt per år
$175K
Nivå
hidden
Grundlön
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på Verkada?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 10% intjänas under 1st-ÅR (10.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)

  • 40% intjänas under 4th-ÅR (3.33% månadsvis)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)

  • 30% intjänas under 4th-ÅR (2.50% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Marknadsföring erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Marknadsföring på Verkada in United States ligger på en årlig total ersättning på $180,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Verkada för Marknadsföring rollen in United States är $175,000.

