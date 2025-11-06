Lösningsarkitekt-ersättning in Greater Dallas Area på Verizon varierar från $171K per year för Principal Solution Architect till $286K per year för Distinguished Solution Architect. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Dallas Area uppgår till $202K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verizons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$171K
$138K
$10K
$23.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
På Verizon omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
34% intjänas under 3rd-ÅR (34.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Verizon omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
