Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Verizon varierar från ₹885K per year för MTS 1 till ₹5.29M per year för PMTS. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.65M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verizons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MTS 1
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.67M
₹1.44M
₹120K
₹109K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
På Verizon omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
34% intjänas under 3rd-ÅR (34.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Verizon omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
