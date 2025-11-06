Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Hyderabad Area på Verizon varierar från ₹1.02M per year för MTS 1 till ₹4.89M per year för PMTS. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Hyderabad Area uppgår till ₹1.46M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verizons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
På Verizon omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
34% intjänas under 3rd-ÅR (34.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Verizon omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
