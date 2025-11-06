Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Dallas Area på Verizon varierar från $91.9K per year för MTS 1 till $214K per year för DMTS. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Dallas Area uppgår till $165K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verizons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MTS 1
$91.9K
$90.4K
$1.3K
$194
MTS 2
$95K
$90.4K
$1.8K
$2.9K
MTS 3
$110K
$97.9K
$6K
$6.3K
MTS 4
$145K
$129K
$6K
$10.2K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
På Verizon omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
34% intjänas under 3rd-ÅR (34.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Verizon omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel