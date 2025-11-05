Mjukvaruingenjör-ersättning in Chennai Metropolitan Area på Verizon varierar från ₹794K per year för MTS 1 till ₹3.24M per year för MTS 4. Det yearliga medianersättningspaketet in Chennai Metropolitan Area uppgår till ₹2.96M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verizons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.3K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.81M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.24M
₹2.71M
₹357K
₹174K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
På Verizon omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
34% intjänas under 3rd-ÅR (34.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Verizon omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
