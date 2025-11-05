Företagskatalog
Verizon
Verizon Affärsanalytiker Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Affärsanalytiker in New York City Area på Verizon uppgår till $91.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verizons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Totalt per år
$91.2K
Nivå
L8
Grundlön
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Verizon?
Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Verizon omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 34% intjänas under 3rd-ÅR (34.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Verizon omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsanalytiker på Verizon in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $131,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Verizon för Affärsanalytiker rollen in New York City Area är $84,600.

