Veriff Löner

Veriffs löner varierar från $24,788 i total ersättning per år för en Projektledare i den lägre delen till $115,575 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Veriff. Senast uppdaterad: 8/31/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $70.8K
Chef för datavetenskap
$94.8K
Datavetare
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Personalresurser
$94.3K
Produktchef
$114K
Projektledare
$24.8K
Försäljning
$116K
Chef för mjukvaruingenjörer
$80.3K
Vanliga frågor

Самая высокооплачиваемая позиция в Veriff — Försäljning at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $115,575. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Veriff составляет $94,528.

