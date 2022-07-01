VergeSense Löner

VergeSenses löner varierar från $113,706 i total ersättning per år för en Projektledare i den lägre delen till $276,375 för en Hårdvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på VergeSense . Senast uppdaterad: 10/17/2025