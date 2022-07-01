Verana Health Löner

Verana Healths löner varierar från $161,000 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $192,500 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Verana Health . Senast uppdaterad: 10/16/2025