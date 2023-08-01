Företagskatalog
Vectara
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Vectara Löner

Vectaras löneintervall sträcker sig från $120,600 i total kompensation per år för en Försäljning på den nedre änden till $180,900 för en Datavetare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Vectara. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $159K
Datavetare
$181K
Försäljning
$121K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Vectara är Datavetare at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $180,900. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Vectara är $158,750.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Vectara

Relaterade företag

  • Roblox
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Se alla företag ➜

Andra resurser