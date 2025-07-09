Vast Space Löner

Vast Spaces löner varierar från $153,000 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $184,116 för en Hårdvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Vast Space . Senast uppdaterad: 9/14/2025