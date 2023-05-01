Företagskatalog
VAST Data
VAST Data Löner

VAST Datas löner varierar från $124,443 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $741,411 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på VAST Data. Senast uppdaterad: 9/14/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $124K
Kundservice
$150K
Chef för mjukvaruingenjörer
$741K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På VAST Data omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på VAST Data är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $741,411. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på VAST Data är $149,763.

