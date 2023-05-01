VAST Data Löner

VAST Datas löner varierar från $124,443 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $741,411 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på VAST Data . Senast uppdaterad: 9/14/2025