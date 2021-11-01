Företagskatalog
Varicent
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Varicent Löner

Varicents löner varierar från $8,654 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $141,924 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Varicent. Senast uppdaterad: 9/14/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $86.2K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $142K
Produktchef
Median $94.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Affärsanalytiker
$73.9K
Dataanalytiker
$8.7K
Datavetare
$114K
Marknadsföring
$84.4K
Produktdesigner
$101K
Försäljning
$92.4K
Teknisk Kontoansvarig
$92K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Varicent är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $141,924. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Varicent är $92,181.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Varicent

Relaterade företag

  • ApplyBoard
  • BlueDot
  • League
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Se alla företag ➜

Andra resurser