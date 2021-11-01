Varicent Löner

Varicents löner varierar från $8,654 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $141,924 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Varicent . Senast uppdaterad: 9/14/2025