ValueLabs Mjukvaruingenjör Löner i Greater Hyderabad Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Hyderabad Area på ValueLabs varierar från ₹870K per year till ₹3.79M. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Hyderabad Area uppgår till ₹1.53M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ValueLabss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på ValueLabs?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på ValueLabs in Greater Hyderabad Area ligger på en årlig total ersättning på ₹3,787,982. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ValueLabs för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Hyderabad Area är ₹1,501,693.

