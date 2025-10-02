Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Hyderabad Area på ValueLabs varierar från ₹870K per year till ₹3.79M. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Hyderabad Area uppgår till ₹1.53M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ValueLabss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
