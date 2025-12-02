Företagskatalog
Ushio
Ushio Hårdvaruingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Hårdvaruingenjör in Canada på Ushio varierar från CA$100K till CA$146K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ushios totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$82.2K - $95.4K
Canada
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$72.5K$82.2K$95.4K$105K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Ushio?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Hårdvaruingenjör på Ushio in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$145,551. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ushio för Hårdvaruingenjör rollen in Canada är CA$100,295.

