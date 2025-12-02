Företagskatalog
UScellular
UScellular Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in United States på UScellular uppgår till $207K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för UScellulars totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Medianpaket
company icon
UScellular
Senior Manager, Software Development
Chicago, IL
Totalt per år
$207K
Nivå
-
Grundlön
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
År på företaget
9 År
Års erfarenhet
18 År
Vilka är karriärnivåerna på UScellular?
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på UScellular in United States ligger på en årlig total ersättning på $211,962. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på UScellular för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United States är $206,504.

Andra resurser

