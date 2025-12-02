Företagskatalog
U.S. Government Stabschef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Stabschef in United States på U.S. Government varierar från $158K till $224K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för U.S. Governments totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$180K - $213K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$158K$180K$213K$224K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på U.S. Government?

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Stabschef på U.S. Government in United States ligger på en årlig total ersättning på $224,480. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på U.S. Government för Stabschef rollen in United States är $158,112.

