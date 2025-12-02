Företagskatalog
U.S Department of State
Den genomsnittliga totalersättningen för Stabschef in United States på U.S Department of State varierar från $161K till $220K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för U.S Department of States totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$174K - $207K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$161K$174K$207K$220K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på U.S Department of State?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Stabschef på U.S Department of State in United States ligger på en årlig total ersättning på $220,225. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på U.S Department of State för Stabschef rollen in United States är $160,860.

Andra resurser

