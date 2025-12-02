Företagskatalog
U.S Department of State
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Administrativ assistent

  • Alla Administrativ assistent löner

U.S Department of State Administrativ assistent Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Administrativ assistent in Argentina på U.S Department of State varierar från ARS 22.02M till ARS 30.05M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för U.S Department of States totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$17.9K - $21.6K
Argentina
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$16.7K$17.9K$21.6K$22.8K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 2 fler Administrativ assistent inlämningars hos U.S Department of State för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på U.S Department of State?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Administrativ assistent erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Administrativ assistent på U.S Department of State in Argentina ligger på en årlig total ersättning på ARS 30,047,344. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på U.S Department of State för Administrativ assistent rollen in Argentina är ARS 22,017,450.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för U.S Department of State

Relaterade företag

  • SoFi
  • Google
  • Microsoft
  • Coinbase
  • Square
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-department-of-state/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.