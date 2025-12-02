Företagskatalog
U.S. Department of Energy
Medianersättningspaketet för Projektledare in United States på U.S. Department of Energy uppgår till $153K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för U.S. Department of Energys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Medianpaket
company icon
U.S. Department of Energy
Division Director
Chicago, IL
Totalt per år
$153K
Nivå
GS-15
Grundlön
$153K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
9 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på U.S. Department of Energy in United States ligger på en årlig total ersättning på $200,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på U.S. Department of Energy för Projektledare rollen in United States är $150,000.

