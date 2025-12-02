Företagskatalog
U.S. Chamber of Commerce
Den genomsnittliga totalersättningen för Juridik in United States på U.S. Chamber of Commerce varierar från $106K till $155K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för U.S. Chamber of Commerces totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$122K - $139K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$106K$122K$139K$155K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på U.S. Chamber of Commerce?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Juridik på U.S. Chamber of Commerce in United States ligger på en årlig total ersättning på $154,580. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på U.S. Chamber of Commerce för Juridik rollen in United States är $106,110.

Andra resurser

