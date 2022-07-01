Uptake Technologies Löner

Uptake Technologiess löner varierar från $127,500 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $210,700 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Uptake Technologies . Senast uppdaterad: 11/16/2025