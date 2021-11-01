Företagskatalog
Uplift
Uplift Löner

Uplifts löner varierar från $83,200 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $228,850 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Uplift. Senast uppdaterad: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Mjukvaruingenjör
Median $83.2K
Datavetare
$92.5K
Chef för mjukvaruutveckling
$229K

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Uplift är Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $228,850. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Uplift är $92,535.

