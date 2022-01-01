Företagskatalog
Upgrade
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Upgrade Löner

Upgrades löner varierar från $54,880 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $211,050 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Upgrade. Senast uppdaterad: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Mjukvaruingenjör
Median $143K
Produktchef
Median $207K
Datavetare
Median $116K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Affärsanalytiker
$54.9K
Dataanalytiker
$90.5K
Finansanalytiker
$88.2K
Personalavdelning
$79.7K
Produktdesigner
$129K
Rekryterare
$95.6K
Chef för mjukvaruutveckling
$211K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Upgrade omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Upgrade omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Upgrade är Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $211,050. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Upgrade är $105,800.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Upgrade

Relaterade företag

  • Yapstone
  • BlueVine
  • Hometap
  • Prosper Marketplace
  • Farmers Insurance
  • Se alla företag ➜

Andra resurser