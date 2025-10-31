Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på University of Kentucky uppgår till $55.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för University of Kentuckys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
company icon
University of Kentucky
Systems Engineer
Lexington, KY
Totalt per år
$55.2K
Nivå
Senior
Grundlön
$55.2K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på University of Kentucky?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på University of Kentucky in United States ligger på en årlig total ersättning på $90,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på University of Kentucky för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $55,227.

