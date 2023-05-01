Univeris Löner

Univeriss löner varierar från $64,457 i total ersättning per år för en Cybersäkerhetsanalytiker i den lägre delen till $123,804 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Univeris . Senast uppdaterad: 9/14/2025