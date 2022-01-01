Företagskatalog
United Nations
United Nations Löner

United Nationss löner varierar från $28,858 i total ersättning per år för en Projektledare i den lägre delen till $167,151 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på United Nations. Senast uppdaterad: 9/13/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $167K
Administrativ assistent
$106K
Chef för affärsoperationer
$33.7K

Affärsanalytiker
$109K
Chef för datavetenskap
$155K
Informationsteknolog (IT)
$95.3K
Produktdesigner
$33.4K
Produktchef
$90.9K
Programchef
$75.3K
Projektledare
$28.9K
Vanliga frågor

