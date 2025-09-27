Företagskatalog
United Nations Development Programme
United Nations Development Programme Teknisk programchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Teknisk programchef in Pakistan på United Nations Development Programme varierar från PKR 5.09M till PKR 7.27M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för United Nations Development Programmes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Vanligt Spann
Möjligt Spann
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

PKR 44.94M

Vilka är karriärnivåerna på United Nations Development Programme?

