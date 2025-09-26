Företagskatalog
United Internet
United Internet Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in Germany på United Internet uppgår till €96.7K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för United Internets totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025

Medianpaket
company icon
United Internet
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Totalt per år
€96.7K
Nivå
5
Grundlön
€86.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.1K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på United Internet?

€143K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktchef at United Internet in Germany sits at a yearly total compensation of €253,718. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Internet for the Produktchef role in Germany is €99,728.

Andra resurser