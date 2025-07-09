Företagskatalog
Uni Cards
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Uni Cards Löner

Uni Cardss löner varierar från $28,550 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $67,993 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Uni Cards. Senast uppdaterad: 9/21/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $68K

Backend-Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $61.5K
Chef för datavetenskap
$49.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktdesigner
$28.6K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

El rol amb millor retribució reportat a Uni Cards és Mjukvaruingenjör amb una compensació total anual de $67,993. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Uni Cards és $55,268.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Uni Cards

Relaterade företag

  • Tesla
  • Coinbase
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Se alla företag ➜

Andra resurser