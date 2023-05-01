Underdog Fantasy Löner

Underdog Fantasys löner varierar från $145,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $215,912 för en Produktdesigner i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Underdog Fantasy . Senast uppdaterad: 10/12/2025