Företagskatalog
Under Armour
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Under Armour Löner

Under Armours löner varierar från $32,401 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $284,415 för en Modedesigner i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Under Armour. Senast uppdaterad: 9/21/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $128K
Produktchef
Median $96.8K
Chef för datavetenskap
$240K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datavetare
Median $118K
Modedesigner
$284K
Personalresurser
$172K
Informationsteknolog (IT)
$165K
Marknadsföring
$162K
Marknadsföringsoperationer
$86.2K
Maskiningenjör
$123K
Rekryterare
$107K
Försäljning
$32.4K
Cybersäkerhetsanalytiker
$163K
Chef för mjukvaruingenjörer
$190K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Under Armour में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Modedesigner at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $284,415 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Under Armour में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $144,903 है।

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Under Armour

Relaterade företag

  • Nike
  • Macy's
  • Tapestry
  • Adidas
  • Rent the Runway
  • Se alla företag ➜

Andra resurser