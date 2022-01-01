Unacademy Löner

Unacademys löner varierar från $7,437 i total ersättning per år för en Affärsutveckling i den lägre delen till $108,771 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Unacademy . Senast uppdaterad: 10/12/2025