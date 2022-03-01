Ulta Beauty Löner

Ulta Beautys löner varierar från $120,146 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $172,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ulta Beauty . Senast uppdaterad: 9/21/2025