UHS Löner

UHSs löner varierar från $45,989 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $189,050 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på UHS . Senast uppdaterad: 9/21/2025