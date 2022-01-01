Företagskatalog
Udemy
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Udemy Löner

Udemys löner varierar från $48,676 i total ersättning per år för en Produktchef i den lägre delen till $382,500 för en Fastighetsförvaltare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Udemy. Senast uppdaterad: 9/20/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
L3 $165K
L4 $237K
Marknadsföring
Median $166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktdesigner
Median $165K
Rekryterare
Median $115K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $117K
Chef för affärsoperationer
$135K
Affärsanalytiker
$255K
Kundservice
$275K
Chef för datavetenskap
$72.1K
Marknadsföringsoperationer
$139K
Produktchef
$48.7K
Programchef
$117K
Projektledare
$172K
Fastighetsförvaltare
$383K
Försäljning
$122K
Lösningsarkitekt
$218K
Teknisk programchef
$147K
Riskkapitalist
$291K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Udemy är Fastighetsförvaltare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $382,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Udemy är $165,334.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Udemy

Relaterade företag

  • Poshmark
  • Tesla
  • Yelp
  • Coursera
  • Expedia
  • Se alla företag ➜

Andra resurser