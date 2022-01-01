Företagskatalog
Udaan
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Udaan Löner

Udaans löner varierar från $3,482 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $118,850 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Udaan. Senast uppdaterad: 9/12/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $60K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $75.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktchef
Median $85.4K
Revisor
$3.5K
Affärsanalytiker
$27.9K
Affärsutveckling
$119K
Dataanalytiker
$17.4K
Modedesigner
$10.7K
Finansanalytiker
$38.8K
Personalresurser
$33.6K
Juridik
$34.7K
Marknadsföring
$59.6K
Produktdesigner
$36.4K
Programchef
$58.9K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Udaan omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Udaan ni Affärsutveckling at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $118,850. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Udaan ni $38,861.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Udaan

Relaterade företag

  • Razorpay
  • MRI Software
  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Revature
  • Se alla företag ➜

Andra resurser