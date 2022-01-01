Udaan Löner

Udaans löner varierar från $3,482 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $118,850 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Udaan . Senast uppdaterad: 9/12/2025