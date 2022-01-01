Företagskatalog
UBS Löner

UBSs löner varierar från $22,039 i total ersättning per år för en Chef för datavetenskap i den lägre delen till $230,974 för en Programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på UBS. Senast uppdaterad: 9/4/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Kvantitativ Utvecklare

Datavetare
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitativ Forskare

Investmentbanker
Analyst $136K
Associate Director $210K

Finansanalytiker
Median $110K
Affärsanalytiker
Median $110K
Produktchef
Median $138K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $175K
Chef för affärsoperationer
Median $64.2K
Managementkonsult
Median $82.5K
Projektledare
Median $150K
Lösningsarkitekt
Median $206K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Informationsteknolog (IT)
Median $106K
Teknisk programchef
Median $173K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $108K
Revisor
$44.6K
Administrativ assistent
$80.4K
Affärsoperationer
$109K
Affärsutveckling
$76.3K
Stabschef
$159K
Dataanalytiker
$162K
Chef för datavetenskap
$22K
Personalresurser
$164K
Juridik
$159K
Produktdesigner
$143K
Produktdesignchef
$28.3K
Programchef
$231K
Rekryterare
$148K
Försäljning
$159K
Totalersättning
$157K
UX-forskare
$137K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på UBS är Programchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $230,974. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på UBS är $137,369.

