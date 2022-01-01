Ubisoft Löner

Företagskatalog
Ubisofts löner varierar från $20,193 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $178,500 för en Teknisk programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ubisoft. Senast uppdaterad: 9/20/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Webbutvecklare

Videospelsmjukvaruingenjör

Forskare

Produktchef
Median $108K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $116K

Dataanalytiker
Median $48.8K
Datavetare
Median $70K
Projektledare
Median $65.4K
Marknadsföring
Median $111K
Lösningsarkitekt
Median $119K
Affärsanalytiker
$20.2K
Grafisk designer
$58.8K
Informationsteknolog (IT)
$79.9K
Marknadsföringsoperationer
$50.5K
Produktdesigner
$126K
Produktdesignchef
$164K
Teknisk programchef
$179K
UX-forskare
$81.4K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Ubisoft är Teknisk programchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $178,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ubisoft är $81,405.

