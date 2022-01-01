Företagskatalog
Twilio Löner

Twilios löner varierar från $25,870 i total ersättning per år för en Personalresurser i den lägre delen till $623,924 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Twilio. Senast uppdaterad: 10/18/2025

Mjukvaruingenjör
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Produktchef
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Chef för mjukvaruingenjörer
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Försäljning
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Kontoexekutiv

Produktdesigner
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX-Designer

Rekryterare
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marknadsföring
L3 $145K
L4 $241K
Dataanalytiker
Median $142K
Säljingenjör
Median $256K
Datavetare
Median $303K
Finansanalytiker
Median $170K
Produktdesignchef
Median $225K
Programchef
Median $189K
Affärsanalytiker
Median $150K
Kundservice
Median $96K
Projektledare
Median $248K
Revisor
$103K

Technical Accountant

Administrativ assistent
$175K
Affärsoperationer
$272K
Chef för affärsoperationer
$304K
Affärsutveckling
$246K
Stabschef
$195K
Kundserviceoperationer
$220K
Kundsuccess
$75.3K
Chef för datavetenskap
$89.1K
Personalresurser
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Juridik
$151K
Marknadsföringsoperationer
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Lösningsarkitekt
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Teknisk programchef
$179K
Teknisk skribent
$238K
UX-forskare
$126K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Twilio omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Twilio är Mjukvaruingenjör at the IC6 level med en årlig total ersättning på $623,924. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Twilio är $220,710.

Andra resurser