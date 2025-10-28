Företagskatalog
Trip.com
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

Trip.com Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in China på Trip.com uppgår till CN¥758K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Trip.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Medianpaket
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Totalt per år
CN¥758K
Nivå
L5
Grundlön
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonus
CN¥121K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Trip.com?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Trip.com in China ligger på en årlig total ersättning på CN¥1,175,529. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Trip.com för Produktchef rollen in China är CN¥541,157.

