Den genomsnittliga totalersättningen för UX-forskare in Australia på TripAdvisor varierar från A$181K till A$247K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för TripAdvisors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

A$196K - A$232K
Australia
Vanligt Spann
Möjligt Spann
A$181KA$196KA$232KA$247K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På TripAdvisor omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-forskare på TripAdvisor in Australia ligger på en årlig total ersättning på A$247,457. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på TripAdvisor för UX-forskare rollen in Australia är A$180,751.

Andra resurser