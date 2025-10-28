Företagskatalog
Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för TripAdvisors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹8.63M - ₹10.04M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹7.97M₹8.63M₹10.04M₹11.16M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Don't get lowballed

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På TripAdvisor omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på TripAdvisor in India ligger på en årlig total ersättning på ₹11,164,340. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på TripAdvisor för Chef för mjukvaruutveckling rollen in India är ₹7,974,528.

