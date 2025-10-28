Företagskatalog
Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på TripAdvisor varierar från $133K per year för SE1 till $321K per year för PSE1. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $251K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för TripAdvisors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SE1
Software Engineer 1(Instegsnivå)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På TripAdvisor omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på TripAdvisor in United States ligger på en årlig total ersättning på $320,567. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på TripAdvisor för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $205,000.

Andra resurser