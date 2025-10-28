Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på TripAdvisor varierar från $133K per year för SE1 till $321K per year för PSE1. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $251K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för TripAdvisors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På TripAdvisor omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
