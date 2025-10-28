Företagskatalog
TripAdvisor
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

TripAdvisor Produktdesigner Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för TripAdvisors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

£89.6K - £106K
United Kingdom
Vanligt Spann
Möjligt Spann
£78.9K£89.6K£106K£112K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 1 fler Produktdesigner inlämningar hos TripAdvisor för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+£43.4K
Robinhood logo
+£66.7K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.2K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På TripAdvisor omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktdesigner erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på TripAdvisor in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £112,054. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på TripAdvisor för Produktdesigner rollen in United Kingdom är £78,925.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för TripAdvisor

Relaterade företag

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Se alla företag ➜

Andra resurser