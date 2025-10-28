Företagskatalog
TripAdvisor
  • Löner
  • Affärsoperationer

  • Alla Affärsoperationer löner

TripAdvisor Affärsoperationer Löner

Affärsoperationer-ersättning in United States på TripAdvisor uppgår till €54.6K per year för SE2. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för TripAdvisors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€44.7K - €54.1K
Spain
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På TripAdvisor omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsoperationer på TripAdvisor in United States ligger på en årlig total ersättning på €57,614. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på TripAdvisor för Affärsoperationer rollen in United States är €41,224.

