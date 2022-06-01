Företagskatalog
TravelPerk
TravelPerk Löner

TravelPerks löner varierar från $51,178 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $152,176 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på TravelPerk. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Mjukvaruingenjör
Median $82.4K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $152K
Kundserviceoperationer
$113K

Personalresurser
$86.6K
Försäljning
$51.2K
Chef för mjukvaruingenjörer
$97.2K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På TravelPerk omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på TravelPerk är Produktchef med en årlig total ersättning på $152,176. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på TravelPerk är $91,918.

