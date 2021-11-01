Företagskatalog
Toshiba
Toshiba Löner

Toshibas löneintervall sträcker sig från $30,845 i total kompensation per år för en Teknisk programchef på den nedre änden till $208,035 för en Försäljning på den övre änden.

$160K

Datavetare
Median $119K
Affärsutveckling
$152K
Maskinvaruingenjör
$43.5K

Maskiningenjör
$115K
Programchef
$136K
Projektledare
$118K
Försäljning
$208K
Mjukvaruutvecklare
$38K
Chef för mjukvaruutveckling
$189K
Teknisk programchef
$30.8K
FAQ

The highest paying role reported at Toshiba is Försäljning at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,035. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Toshiba is $118,139.

