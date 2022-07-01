Företagskatalog
Torc Robotics
Torc Robotics Löner

Torc Roboticss löneintervall sträcker sig från $18,814 i total kompensation per år för en Maskinvaruingenjör på den nedre änden till $248,352 för en MEP-ingenjör på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Torc Robotics. Senast uppdaterad: 8/25/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $152K

Maskininlärningsingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Verksamhetsanalytiker
$185K
Kundservice
$51.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

Dataanalytiker
$174K
Maskinvaruingenjör
$18.8K
Maskiningenjör
$186K
MEP-ingenjör
$248K
Produktchef
$237K
Chef för mjukvaruutveckling
$137K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Torc Robotics omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Torc Robotics je MEP-ingenjör at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $248,352. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Torc Robotics je $174,049.

